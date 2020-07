Torna il panettone estivo, con un concorso e tante degustazioni. Gli eventi da non perdere.

Panettone tutto l’anno. Non solo a Natale e in inverno, ma anche in estate. Tornano anche per questa estate gli appuntamenti con il panettone estivo, tra concorsi e degustazioni. Una nuova tendenza che si è affermata da qualche anno.

L’obiettivo, chiaramente, è quello di destagionalizzare il panettone, per gustare questo prodotto goloso della tradizione dolciaria italiana tutto l’anno e non più solo nel periodo natalizio. Il panettone, del resto, si accompagna alla perfezione a tante occasioni: dolce da consumare a colazione, nei break, in banchetti e ricevimenti, da accompagnare con un buon calice di vino dolce. Per le stagioni più calde, i pasticceri ne preparano una versione più leggera e digeribile. Accanto alla ricetta tradizionale, vengono realizzate tante versioni, ai gusti più vari, dal cioccolato alla frutta, esiste anche il panettone vegan. Insomma, quello che era un dolce tipico della tradizione milanese è diventato così popolare che viene preparato e consumato in tutta Italia, anche con varianti regionali.

Scopriamo le novità sul panettone estivo, i nuovi prodotti e gli eventi in programma quest’anno.

Leggi anche –> La gelateria con oltre 900 gusti più strana del mondo

Torna il panettone estivo: prodotti nuovi, concorsi e degustazioni

Il consumo del panettone al di fuori del periodo natalizio si è ormai affermato in modo consolidato tanto da far nascere anche il panettone estivo, una versione più leggera, adatta a una stagione più calda, del panettone tradizionale. Aziende dolciarie e pasticceri artigianali si sono organizzati per proporre la loro personale versione del dolce.

A questo proposito, l’azienda dolciaria Rau di Berchidda, in provincia di Sassari, ha realizzato un panettone estivo a forma di stella, chiamato Istella, stella in lingua sarda. Il dolce si ispira ai cieli notturni della Sardegna ed è preparato con lievito madre e ingredienti naturali estivi: ripieno di pesche, albicocche e limone. Questo dolce può essere consumato insieme al gelato o a della macedonia. Un prodotto ideato durante i mesi difficili dell’emergenza per il nuovo coronavirus e che vuole essere un simbolo di ripresa attraverso l’enogastronomia. Il panettone “Istella, Stella di Sardegna – Delizia di frutta” è in vendita anche online.

Leggi anche –> Gelaterie d’Italia 2020: dove mangiare il gelato più buono

Panettone Summer Contest



Tra gli eventi dell’estate dedicati al panettone, segnaliamo il “Panettone Summer Contest” a Roma, un concorso nazionale organizzato nell’ambito delle attività annuali della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro e in programma il prossimo 30 luglio presso il Grand Hotel del Gianicolo.

L’evento è “l’evoluzione della kermesse ‘Il Panettone d’Estate’ ed è rivolto ai professionisti del settore. Sono previste quattro categorie di concorso: il “Panettone Tradizionale Award”, che premierà il miglior panettone tradizionale, il “Panettone Estivo Award”, dedicato all’estro e alla creatività dei concorrenti, il “Packaging Award”, che premia il miglior packaging e il “Panettone Social Summer Award”, per la miglior campagna social incentrata sul panettone in chiave estiva. La giuria tecnica sarà composta da maestri pasticceri di fama nazionale, giornalisti, esperti e docenti di enogastronomia ed esperti di comunicazione, con il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro garante di giuria. Le valutazioni della giuria saranno trasmesse in diretta Facebook sulla pagina Il Panettone d’estate.

L’evento romano si svolgerà nel rispetto delle norme restrittive per il Covid-19. La cerimonia di premiazione dei vincitori, invece, si terrà a novembre, all’interno di una delle due tappe della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, previste a Milano per il 21/22 novembre e a Roma per il 28/29 novembre.

Leggi anche –> Iginio Massari è il miglior pasticcere d’Italia, il premio del Gambero Rosso