La gelateria con oltre 900 gusti pìù strana del mondo

Esiste una gelateria con oltre 900 gusti che vi farà letteralmente impazzire. Ecco dove si trova e quali gusti offre ai suoi clienti.

L’estate è praticamente ormai alle porte e per descriverla generalmente ci sono tanti aggettivi, ma non solo. Ci sono anche tanti luoghi e oggetti oltre che alimenti che la ricordano. Se diciamo estate pensiamo infatti al mare, al sole, al caldo, alle vacanze e anche i gelati. Ecco allora che diventa curioso viaggiare, almeno con la fantasia, e scoprire una delle gelaterie più assurde del mondo intero al cui interno si possono trovare dei gusti unici e speciali. Qual è allora, la gelateria più fornita è strana del mondo? Segnatevi questa meta perchè va inserita tra quelle da scoprire non appena si potrà ricominciare a viaggiare. Ci trasferiamo in Venezuela precisamente nella gelateria, Coromoto di Merida.

Si tratta della gelateria più strana del mondo perché tra i tanti gusti non troverete i classici cioccolato o nocciola… O meglio, accanto ad essi troverete anche tantissimi altri gusti che siamo certi non avrete mai sentito nominare. Se infatti i gusti classici vi hanno stufato e quasi stavate pensando di andare a recuperare il gusto Puffo giusto per provare un po’ di ebbrezza, state tranquilli, perché Manuel Da Silva Oliveira ha dato vita a questa gelateria Coromoto che vi mette a disposizione oltre 100 gusti di gelato diversi. E non pensate alla Violetta. Oppure al gusto rum babà o comunque qualcosa di classico perché nella gelateria Coromoto troverete dei gusti assurdi che accostano ad esempio i sapori più classici dei primi piatti dei secondi piatti della tradizione locale al sapore e alla consistenza del gelato.

Siete pronti ad assaporare il gusto riso, il gusto formaggio e il gusto fagioli neri? Oppure carne? E anche il gusto chiamato Viagra hope realizzato con miele e polline.

Certo si tratta di qualcosa di un po’ estremo e magari non tutti avranno voglia di assaggiare un gelato al gusto di zuppa. Però sicuramente sarà una emozione nuova da provare che vi regalerà una gioia in più oltre a quella di ovviamente essere ripartiti per una vacanza. Insomma, dobbiamo ancora un po’ aspettare per partire per una vacanza, ma questa destinazione e soprattutto questa gelateria dobbiamo appuntarla. Sarà una delle mete più interessanti da scoprire non appena tornermo alla normalità e potremo salire su un aereo senza più paura per goderci non solo un gelato, ma la vita intera.