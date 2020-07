Il rapporto di Lorella Cuccarini con i suoi figli è splendido. E la presentatrice televisiva ce ne dà dimostrazione con una immagine del suo passato.

Sin dagli anni ’80 Lorella Cuccarini continua ad essere un personaggio molto amato della televisione italiana. Merito della esuberanza e della bravura messa in scena tante volte, da sola oppure al fianco di personaggi altrettanto famosi e benvoluti, come Pippo Baudo o Marco Columbro. La 54enne romana fa vedere sul suo profilo Instagram uno scatto proveniente dal passato in cui lei si fa ritrarre assieme ai suoi quattro figli.

Lei scrive che quella immagine venne realizzata al termine di un servizio fotografico. Poi si ritrovò circondata da tutta la sua ‘banda’. Ecco quindi i suoi quattro bambini, ai tempi. Si tratta di Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio.

Lorella Cuccarini figli, la foto che fa commuovere

La prima è una calciatrice tesserata per la squadra femminile della Roma. Venne al mondo nel 1994. Il secondogenito è nato nel 1996 mentre Chiara e Giorgio sono gemelli e la loro data di nascita è da ricercare nel maggio del 2000. Il papà di tutti loro è Silvio Testi (vero nome Silvio Capitta, n.d.r.) produttore televisivo e discografico sposato da Lorella Cuccarini nel 1991. I loro figli vanno d’amore e d’accordo con i genitori. I fans di Lorella la riempiono di complimenti. Lei intanto non sarà più a ‘La Vita in Diretta’ nella prossima stagione televisiva. La conduzione verrà affidata al solo Albero Matano, ma Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha affermato quanto segue. “Per Lorella stiamo pensando ad un apposito programma di intrattenimento, rivolto ai giovanissimi”.

