Lorella Cuccarini, è bufera: lettera delle donne del programma contro di lei

Non si placano le polemiche a La vita in diretta: 14 donne del programma hanno scritto una mail di fuoco contro Lorella Cuccarini.

Ancora un altro colpo di scena nell’ultimo giorno della messa in onda de La vita in diretta 2019-2020. E a farla da padrone stavolta è una faida tutta interna al programma di Rai Uno. Dopo la mail privata inviata da Lorella Cuccarini ai compagni di avventura della trasmissione, nella quale la conduttrice avrebbe parlato di un collega di lavoro “dall’ego sfrenato” e di un “insospettabile maschilismo esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione”, il pensiero di tutti è andato ad Alberto Matano, suo compagno di conduzione. E ora sempre via mail 14 donne che orbitanti attorno al talk prendono le difese del giornalista, smentendo su tutta la linea la versione di Lorella.

Leggi anche –> Alberto Matano, tensione in studio con Lorella Cuccarini: ecco cos’è successo

Leggi anche –> Lorella Cuccarini | lettera contro Matano e addio a La Vita in Diretta

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le accusa rivolte a Lorella Cuccarini

La mail in questione, firmata da 14 donne che lavorano a La vita in diretta, parte dalla constatazione per difficilmente era prevedibile un simile finale di stagione e richiama l’esigenza di far chiarezza nel caos creatosi dopo la pubblicazione della mail di Lorella Cuccarini.

Le firmatarie dello scritto si dicono “sorprese e amareggiate” e confessano che “stentiamo ancora a credere alle accuse di maschilismo rivolte ad Alberto”, visto che la loro esperienza con il giornalista è stata più che positiva. Anzi, il mezzobusto del Tg1 è definito una persona caratterizzata da “passione, generosità e intelligenza”, e naturalmente portata e rispettare e valorizzare chiunque sia al suo fianco. Un punto a favore di Matano, dunque. Ma la partita non è finita…

EDS