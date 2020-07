Gravissimo lutto Lorella Cuccarini, morta l’amica di una vita: “Non ci posso credere”

Lorella Cuccarini ha subito un gravissimo lutto: nelle scorse ore si è spenta una delle sue amiche d’infanzia a cui ha dedicato un commovente post.

La notizia della scomparsa di Galyn Gorg, ballerina televisiva che ha partecipato a ‘Fantastico’ e al ‘Sandra e Raimondo Show’ ha scosso tutto il mondo dello spettacolo. La ballerina è morta tra l’altro nel giorno del suo 56° compleanno ed al momento le cause del decesso non sono state rese note dai familiari. Tra le più sconvolte per la morte di Galyn c’è sicuramente Lorella Cuccarini, che con lei ha vissuto l’esperienza di ‘Fantastico’ e parte del suo percorso di crescita.

Leggi anche ->Pierluigi Diaco, nuovo attacco ad Alberto Matano: “Sleale con Lorella Cuccarini”

La conduttrice non ha potuto non commentare sul proprio profilo Instagram la scomparsa dell’amica. Lo ha fatto attraverso uno scatto che le ritrae all’interno di una sala prove quando erano ancora poco più che delle ragazzine. Accanto allo scatto un messaggio ricco di sentimento e dispiacere nel quale inizialmente si legge: “Non ci posso ancora credere…Hai fatto parte di una bellissima pagina di vita. Voglio ricordarti così: in questo scatto – tra una sala prove e l’altra – eravamo davanti ai fotografi per la prima volta… ancora non ci conosceva nessuno”.

Leggi anche ->Lorella Cuccarini, è bufera: lettera delle donne del programma contro di lei

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lorella Cuccarini ricorda Galyn: “Eri piena di grinta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini) in data: 15 Lug 2020 alle ore 2:07 PDT

Dopo aver ricordato il periodo in cui si sono conosciute, quello che ha portato entrambe a diventare delle ballerine televisive, Lorella descrive il carattere dell’amica: “Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Sei stata una fantastica compagna di lavoro”. Parole, queste, che mostrano la grande stima professionale che la Cuccarini provava nei confronti dell’amica. Donna di grande fede, Lorella si dice sicura che Galyn continuerà a ballare e fare innamorare della sua grinta anche gli angeli del paradiso.