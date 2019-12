Figlia Lorella Cuccarini | chi è Sara Testi | età, foto e vita privata

Sebbene abbia deciso di non seguire le orme della madre nel mondo dello spettacolo, gli appassionati di gossip conoscono sicuramente qualche dettaglio della vita di Sara Testi, figlia primogenita di Lorella Cuccarini nata dall’unione tra la conduttrice e Silvi oTesti. La ballerina ha infatti parlato di lei in molte interviste, sottolineando spesso il rapporto speciale che le lega, reso ancora più stretto dalla passione comune per il mondo della moda.

Il legame stretto con la figlia è dovuto anche alla paura provata dalla Cuccarini nel periodo in cui era in gravidanza, visto che qualche mese prima era rimasta incinta una prima volta ma aveva perso il figlio a causa di un aborto spontaneo: “Numerosi ginecologi mi dissero che le ballerine hanno molte difficoltà a rimanere incinta per via della parete addominale molto spessa. Vivevo nell’incubo. Quando scoprii di aspettare Sara non ne parlai con nessuno, poi tirai un sospiro di sollievo. Ce l’avevamo fatta”, aveva infatti rivelato la soubrette in un’intervista del 2012.

Chi è Sara Testi, la figlia di Lorella Cuccarini

Nata nel 1994, Sara Testi è la prima figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi e di recente si è laureata in Management in Svizzera. Sulla sua attuale professione o sulla sua vita sentimentale non ci sono dettagli, Sara infatti preferisce tenere le informazioni private per sé e la mamma rispetta questa sua scelta. Di lei conosciamo il bellissimo rapporto con i fratelli, come confidato da lei stessa in un’intervista: “La nostra è una bellissima famiglia, ma con tre fratelli più piccoli mi sono sempre sentita responsabile di loro. D’altra parte, mamma si fida di me. E quando i miei erano fuori ho sempre sentito l’esigenza di occuparmi di Giovanni, Chiara e Giorgio”.

Il rapporto è particolarmente stretto con i due gemelli (nati nel 2000), con loro condivide la passione per la musica: Giorgio ama suonare la batteria, mentre Chiara, come lei, ama cantare e non di rado passano serate ad interpretare i loro brani preferiti, tra i quali (non poteva essere altrimenti) ci sono anche quelli della mamma.