Una donna compie violenza carnale reiterata nel tempo ai danni della sua figlioletta di appena 5 anni. Terribili le cose che le ha fatto per molto tempo.

Una madre pervertita cospargeva di cioccolata e dolci la figlioletta di soli 5 anni sottoponendola a violenza carnale. Il tutto senza pietà. Dopo essere stata scoperta, un tribunale l’ha condannata a 9 anni di carcere.

Il fatto arriva dalla Nuova Zelanda, con la donna, di giovane età, che era attirata dalla sua bambina fino al punto da coinvolgerla nei rapporti intimi con il suo fidanzato. L’imputata, nel difendersi dalle accuse di violenza carnale a danni di minore, con tra l’altro l’aggravante della consanguineità, ha fatto riferimento a dei presunti stupri subiti da ragazzina e dalla minaccia di essere lasciata dal proprio partner qualora si fosse rifiutata di coinvolgere la figlioletta. Come logica conseguenza di tutto ciò, lei ha perso la podestà genitoriale sulla bambina vittima di violenza carnale. Il giudice però ha imposto che non venissero diffusi i nomi delle persone coinvolte, proprio allo scopo di preservare la bimba. la quale è adesso accudita da una famiglia veramente amorevole.

Violenza carnale, la madre abusava della sua stessa bambina

Le cose sono accaduta tra 2017 e 2018. La madre perversa ha ammesso di avere discusso con il proprio compagno di rapporti carnali con i figli, accettando di mettere in atto la cosa. Inoltre ha anche ripreso quanto di orribile fatto, inviando foto e video al proprio compagno, la prima volta che ha abusato della sua stessa figlia. In un’altra circostanza invece lui era presente. I due ebbero un rapporto quando lei prese la bambina per toglierle i vestiti di dosso e portarla a letto con loro. Ed ancora, un’altra volta la madre chiese alla bambina di fare certe cose al suo fidanzato, mentre in un’altra lei aveva imposto alla figlioletta di darle piacere con un giocattolo per adulti. Insomma, sono emersi diversi dettagli raccapriccianti. Alla fine la madre pervertita si è dichiarata colpevole di quattro capi di imputazione gravissimi. Già a dicembre il suo fidanzato era finito il galera sempre per gli stessi motivi.

