Lui ammazzò brutalmente con svariati colpi di coltello la sua giovane fidanzata Erika Preti. Adesso arriva la sentenza da parte del giudice.

La povera Erika Preti venne massacrata con decine e decine di coltellate dal suo fidanzato, l’11 giugno 2017. Adesso, a tre anni di distanza, arriva la sentenza da parte della Corte d’Assise d’Appello di Sassari, all’interno della cui provincia avvenne il delitto.

LEGGI ANCHE –> Uomo uccide moglie | poi commette suicidio | stavano per separarsi

Per il compagno della 28enne uccisa, l’oggi 32enne Dimitri Fricano, è arrivata una condanna molto pesante, che non ha tenuto conto di nessuna possibilità di attenuanti nei confronti dell’imputato. Il verdetto del giudice riferisce di una pena detentiva a 30 anni di carcere per questo omicidio che avvenne a San Teodoro, in Sardegna. Lì Erika Preti venne raggiunta da 57 fendenti inferti con un coltello da cucina. Il biellese Fricano era in vacanza con la ragazza.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Uomo armato di coltello aggredisce una poliziotta: costretta ad ucciderlo

Erika Preti, la difesa di Fricano mirava ad una pena più lieve per quest’ultimo

Qualcosa però avvenne tra loro, qualcosa in grado di scatenare un raptus omicida nell’uomo. I 30 anni di reclusione rappresentano anche la richiesta originaria avanzata nei confronti di Fricano in occasione del primo grado di giudizio. Soddisfazione hanno espresso la madre ed il padre di Erika. I quali non potranno più riavere la loro figlia ma sentono che adesso giustizia è fatta. Non accolta la tesi della parziale capacità di intendere e di volere della difesa nei confronti dell’imputato. Gli avvocati di Dimitri puntavano ad una pena di minore entità proprio facendo leva su questo aspetto.

LEGGI ANCHE –> Marito uccide moglie davanti ai figli: brutale omicidio sotto effetto dei farmaci