Coronavirus, l’Italia blocca i collegamenti con Serbia, Montenegro e Kosovo. Nuove misure restrittive a causa dell’emergenza sanitaria.

Si allunga la lista dei Paesi a cui l’Italia ha deciso di chiudere le frontiere a causa dell’emergenza sanitaria dei contagi del nuovo coronavirus.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi una nuova ordinanza con cui estende il blocco degli arrivi in Italia ad altri 3 Paesi che si aggiungono ai 13 già bloccati esattamente una settimana da. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Coronavirus, Italia blocca collegamenti con Serbia, Montenegro e Kosovo

“Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora“. Così il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato su Facebook le nuove restrizioni agli arrivi in Italia dall’estero. Misure necessarie per ridurre i rischi di contagi da Covid-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2.

Speranza ha firmato oggi una nuova ordinanza che estende anche a Serbia, Montenegro e Kosovo il blocco dei collegamenti con l’Italia già introdotto la settimana scorsa per 13 Paesi a rischio, che così salgono a 16 complessivi.

La nuova ordinanza, firmata dal ministro della Salute, prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto di collegamento da e per la Serbia, il Montenegro e il Kosovo con l’Italia. I tre Paesi si aggiungono alla lista di quelli già considerati a rischio per la pandemia da Covid-19.

I Paesi i cui collegamenti con l’Italia sono bloccati salgono a 16 e comprendono:

Armenia,

Bahrein,

Bangladesh,

Brasile,

Bosnia Erzegovina,

Cile,

Kosovo

Kuwait,

Macedonia del Nord,

Moldova,

Montenegro

Oman,

Panama,

Perù,

Repubblica Dominicana

Serbia

Secondo quanto già stabilito dalla precedente ordinanza, non possono entrare né transitare in Italia tutti coloro che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o sono transitati nei Paesi indicati.

Mentre i cittadini italiani che rientrano in Italia da questi Paesi dovranno mettersi in isolamento per 14 giorni dopo l’arrivo.

