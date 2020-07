Lorenzo Amoruso Manila Nazzaro | Temptation Island porta grosse novità

Per la coppia Lorenzo Amoruso Manila Nazzaro, dopo la partecipazione a ‘Temptation Island’ sembrano emergere aggiornamenti davvero importanti.

A ‘Temptation Island Vip 2020‘ una coppia sembra scricchiolare. È quella composta da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Il 49enne ex difensore di Fiorentina e Glasgow Rangers tra anni ’90 e 2000 e la 42enne Miss Italia 1999 fanno coppia fissa da un pò.

Ma adesso la loro partecipazione al reality show che mette a dura prova la tenuta delle relazioni amorose di chi vi prende parte rischia di portare il caos tra i due. Amoruso in particolare si è infuriato dopo avere visto il comportamento della Nazzaro, che è parsa entrare fin troppo facilmente in confidenza con alcuni tentatori. In particolare da Simone, al quale concede di spalmarle la crema abbronzante. Cosa che poi lei fa a sua volta ad altri uomini. Tra i due ci sarebbe un pò di maretta dovuta dal fatto che l’ex calciatore non sarebbe intenzionato a trasferirsi dalla sua fidanzata a Roma. Lui attualmente risiede a Firenze e questa divergenza di vedute sarebbe fonte di discussioni tra i due.

Lorenzo Amoruso Manila Nazzaro, ora si parla di matrimonio

La coppia Amoruso Nazzaro ha partecipato per tutte e tre le settimane previste al programma. Lei in particolare ha ricevuto parecchie attenzioni, in particolar modo da Francesco Muzzi, a sua volta ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Sul conto di Amoruso nulla da dire: lui non ha mai ceduto alle avances delle altre né ha manifestato impulsi improvvisi. Ad ogni modo, la stampa di gossip riferisce che alla fine l’uscita dal programma pare sia stata molto positiva. E che ora il rapporto tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro potrebbe evolvere addirittura in un matrimonio. La permanenza nel reality quindi pare essere stata di aiuto.

