Manila Nazzaro, chi è: Miss Italia, matrimonio e figli, Temptation Island

Chi è Manila Nazzaro: carriera e curiosità sull’ex modella e conduttrice televisiva, Miss Italia, matrimonio e figli, Temptation Island.

Foggiana classe 1977, Manila Nazzaro è un volto televisivo molto noto, grazie anche alla partecipazione a fine anni Novanta al concorso Miss Italia. Qui si presentò come Miss Puglia e risultò alla fine vincitrice della kermesse.

Nello stesso anno, conquista anche il titolo di Miss Cinema ed il 2º posto di Miss Eleganza. Seguono diverse e importanti collaborazioni teatrali, quindi partecipa a una trasmissione del Bagaglino dal Salone Margherita di Roma, su Canale 5.

Carriera e curiosità su Manila Nazzaro, ex Miss Italia

In anni recenti, è una delle inviate del programma Mezzogiorno in famiglia, in onda su Rai 2. Successivamente conduce la stessa trasmissione, affiancata da Massimiliano Ossini. Il legame con Miss Italia prosegue anche dopo la partecipazione al concorso, con la conduzione di diversi speciali correlati al noto concorso di bellezza. Lavora in anni recenti anche molto in trasmissioni radiofoniche e in tv private.

Sentimentalmente è stata legata all’ex calciatore Francesco Ciccio Cozza: i due sono stati sposati dal 2005 al 2017 e hanno avuto due figli. La fine della loro relazione è stata abbastanza travagliata. La conduttrice tv ha rivelato qualche anno fa di essere affetta da morbo di Basedow. Attualmente, Manila Nazzaro è fidanzata con un altro ex calciatore, Lorenzo Amoruso: la coppia partecipa a Temptation Island 2020.