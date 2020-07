Temptation Island, Lorenzo Amoruso furioso urla contro Manila Nazzaro. Tra i due scoppiano le prime tensioni. Lo sfogo dell’ex giocatore contro la sua fidanzata è durissimo.





Ancora pochi minuti e gli spettatori più appassionati potranno seguire una nuova puntata del programma in onda su Canale 5. Moltissime saranno probabilmente le sorprese di questo secondo appuntamento di Temptation Island. Prima tra tutte il duro sfogo di Lorenzo Amoruso contro la sua fidanzata Manila Nazzaro.

Temptation Island, Lorenzo Amoruso furioso urla contro Manila Nazzaro

Una puntata, quella in onda questa sera in prima serata su Canale 5, che non sarà senz’altro priva di grandi sorprese. Le sei coppie che hanno deciso, partecipando al programma, di mettere in gioco in questa nuova avventura i propri sentimenti dovranno infatti fare i conti con gelosie e malumori e anche con alcune nuove tensioni. Come quelle che scoppieranno in una coppia che pareva, a prima vista, una tra le più affiatate, ovvero quella composta da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Queste prime tensioni porteranno ad una forte reazione da parte dell’ex giocatore nei confronti della sua fidanzata.

Questa anticipazione giunge dall’account Instagram proprio del programma televisivo, che ha mostrato solo pochi minuti fa la dura reazione di Amoruso. Quest’ultimo pieno di ira ha urlato: “Non sa con chi ca**o ha a che fare”, riferendosi alla sua fidanzata, subito dopo aver visto un video che la riguardava in prima persona. L’ex giocatore ha continuato ancora: “Se pensa di fare la defic***e con me. Ragazzi, dai per favore”. Cosa avrà fatto la bellissima ex Miss Italia per generare questa rabbia nel suo fidanzato? La soluzione sarà svelata tra pochissimo in prima serata.