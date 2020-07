Incidente Trentino | muore bambino di 11 anni | 4 feriti

Un ragazzino perde la vita a soli 11 anni a seguito di un grave incidente in Trentino. Era lì in vacanza con la famiglia, lo schianto avviene in galleria.

Un incidente in Trentino, a Predazzo, costa la vita ad un bambino di soli 11 anni. Il piccolo era in vacanza con la mamma ed il padre. La famiglia proveniva da Savona ma purtroppo sabato 11 luglio il papà, che era al volante della loro vettura, è andato a scontrarsi contro un’altra auto tra le località di Predazzo e Ziano di Fiemme.

LEGGI ANCHE –> Incidente Cerignola | scontro tremendo all’incrocio | un morto

Subito erano sopraggiunti i soccorsi, che hanno provveduto a trasferire d’urgenza all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento le persone coinvolte in questo incidete stradale. L’adolescente risultava essere sempre cosciente in questi tre giorni di ricovero ma purtroppo il suo quadro clinico è andato via via peggiorando. L’11enne era in terapia intensiva. La madre resta in prognosi riservata, mentre il padre del bambino morto non preoccupa. Allo stesso modo, stanno sostanzialmente meglio anche i due occupanti dell’altro mezzo coinvolto nello schianto, che ha avuto luogo all’interno di una galleria sotto al monte Agnello.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Incidente Napoli | muore ragazza 27enne | grave la sorella che partorisce

Incidente Trentino, è servito molto tempo per completare le operazioni

Il frontale ha visto le due auto scontrarsi mentre provenivano da opposte direzioni. I vigili del fuoco, che sono intervenuti assieme alle ambulanze della Croce Rossa ed ai carabinieri, avevano impiegato alcune ore sabato scorso per estrarre tutte le persone rimaste incastrate tra i rottami delle auto. Le forze dell’ordine hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato svolgendo anche i rilievi del caso. Ci è voluto del tempo anche per pulire il manto stradale invaso dai detriti dei due veicoli.

LEGGI ANCHE –> Incidente Cremona | Serena muore a 14 anni | grave il cugino 18enne