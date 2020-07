Situazione incidente Cerignola. Nella località pugliese in provincia di Foggia un impatto fortissimo tra due utilitarie culmina in un epilogo drammatico

Un incidente a Cerignola si chiude in maniera tragica con la morte di una persona. Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 11 luglio, nell’area del Comune che sorge in provincia di Foggia conosciuta come zona Fornaci.

Si sono scontrate due auto, una Ford Fiesta ed una Mini Cooper. Da quanto risulta, entrambe le utilitarie stavano procedendo a velocità sostenuta. E questo aspetto sembrerebbe decisivo nell’avere causato il decesso di uno dei due conducenti. L’incidente di Cerignola è accaduto nei pressi di un incrocio. Subito sono accorsi i carabinieri della locale stazione e due ambulanze. Purtroppo per uno dei due guidatori non è stato possibile fare nulla.

Incidente Cerignola, carabinieri impegnati nel ricostruire la dinamica

A morire nello specifico è stata la persona al volante della Ford Fiesta. I militari hanno effettuato i rilievi del caso e sono ora impegnati nel ricostruire la dinamica di quanto accaduto, per cercare di fornire una spiegazione certa ed eventuali responsabilità di questo episodio. Non si sa se ci fossero altri individui a bordo delle due auto incidentate, ne informazioni specifiche sulle persone coinvolte in questo disastro.

