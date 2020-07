Un grave incidente presso Napoli termina con la morte di una giovane di soli 27 anni. Con lei travolta anche la sorella che deve partorire d’urgenza.

Un incidente a Napoli si è concluso in tragedia, con la morte di una giovane di 27 anni. Oltre alla vittima ci sono anche altre 5 persone rimaste ferite. Tra queste pure una donna, incinta di sette mesi e sorella della ragazza morta in questo dramma. Tutti loro sono stati travolti da un’auto pirata nel comune di San Gennaro Vesuviano.

I medici dell’ospedale di Castellammare di Stabia hanno fatto nascere la piccola ed ora tengono sotto stretta osservazione sia lei che la mamma, una 34enne. Per quanto riguarda la ragazza morta, lei si chiamava Natalia Boccia e la sua scomparsa è avvenuta in ambulanza, durante una corsa disperata in direzione dell’ospedale di Nola, sempre nel Napoletano. Al volante si trovava un giovane di 18 anni, il quale ha travolto le sei persone che stavano sul marciapiede. Quest’ultimo stava viaggiando assieme ad un amico quando all’improvviso ha perso il controllo.

Incidente Napoli, il ragazzo al volante non era ubriaco o drogato

Sono intervenuti subito i paramedici del 118 ed i carabinieri, con i militari che hanno disposto il sequestro della vettura. Assicurazione, patente di guida ed altri documenti risultavano in regola, ed il ragazzo è risultato negativo all’alcol test. Nei suoi confronti vige comunque una accusa per omicidio stradale. Non si sa se poi il giovane e l’amico si siano fermati a prestare soccorso. Fatto sta che il 18enne è attualmente sottoposto a provvedimento di arresti domiciliari. Sempre i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per l’incidente successo nella provincia di Napoli. Restano ancora da stabilire le cause di questa disgrazia.

