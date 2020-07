Serata spaventosa per il cantante di “Good Times”, Ghali, che è stato aggredito in casa propria a Milano da una fan di ventidue anni. E’ stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il rapper Ghali, di 27 anni, è seguitissimo sui social. Solo su Instagram conta oltre 2,4 milioni di followers, ha una schiera di fans fedelissimi che aspettano ogni suo nuovo lavoro con ansia e trepidazione. Nonostante tutto l’amore che riceve, il cantante di “Good Times” non se l’è passata bene ieri sera a causa di un incidente che è avvenuto nella sua abitazione.

Una fan del rapper Ghali si è introdotta nella casa milanese del giovane di successo. La protagonista di questa vicenda è una fan del cantante di ventidue anni che si è spostata in treno da Benevento, fino a Buccinasco in provincia di Milano solo per introdursi nel giardino della villa del cantante. Ha aspettato che Ghali rincasasse per iniziare a distruggere vasi e oggetti dell’abitazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 21:30 di sabato 11 luglio. Dalle ricostruzioni sembrerebbe che la giovane abbia anche tentato di aggredire il cantante, che però non ha riportato danni fisici ed è riuscito a contattare le forze dell’ordine. La ragazza è stata poi denunciata per danneggiamento e violazione di domicilio ed è stata condotta in ospedale per degli accertamenti psichiatrici.

Weekend romantico per Ghali con la nuova fidanzata

La ragazza di 22 anni di Benevento sembra che non abbia smesso un momento di gridare da quando è stata fermata dalle forze dell’ordine. Il comportamento della giovane è sembrato immediatamente fuori controllo e fuori di sé, in quanto avrebbe sostenuto che le azioni commesse erano solo per incontrare il suo idolo. E’ stata poi rilasciata e su di lei pende soltanto una denuncia. Per Ghali, cantante di “DNA“, non è stata sicuramente una serata tranquilla. Potrà trovare conforto nella braccia della nuova fidanzata, una donna mora di cui non si conosce ancora il nome ma con il quale è stato visto trascorrere un romantico weekend a Venezia.

