Grave lutto per Ligabue, il cantante disperato per la sua morte

Brutte notizie per il cantautore Luciano Ligabue: il triste annuncio è arrivato nelle ultime ore con la notizia svelata da Il Resto del Carlino

Brutte notizie per quanto riguarda la vita privata di Ligabue. Uno dei protagonisti delle canzoni del celebre cantautore emiliano, Mario Zanni, (Bar Mario o Certe Notti, I duri hanno due cuori, Walter il Mago), non ce l’ha fatta e ha perso la vita nelle ultime ore. Per Ligabue il locale di Mario era la sua meta preferita perché, dopo ogni serata di musica e di lavoro, si recava lì per mangiare il famoso gnocco fritto insieme alla sua band. Tanto tempo trascorso insieme e così nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi sui social di condoglianze. Il triste annuncio è stato svelato da Il Resto del Carlino con Mario Zanni che aveva 80 anni: i motivi della sua scomparsa sono legati ai problemi di salute in relazione alla sua età.

Grave lutto per Ligabue, addio a Mario

Al momento lo stesso Luciano Ligabue ha deciso di non pubblicare nulla in merito sui social preferendo il silenzio per la triste scomparsa del suo amico di sempre. Il suo funerale sarà celebrato nella chiesa del paese di San Martino in Rio l’11 luglio alle 15:00; la camera ardente, invece, è stata allestita alla Casa funeraria Rossi.