Max Tortora, chi è l’attore e comico romano: età, foto, carriera

Max Tortora è un attore, comico ed imitatore romano che si è affermato dai primi anni duemila. E’ celebre per il suo ruolo ne “I Cesaroni”.

Max Tortora, all’anagrafe Massimiliano, è nato a Roma il 21 gennaio 1963 ed è un attore, comico ed imitatore. Si è laureato in architettura ed ha raggiunto la notorietà con “Superconvenscion” nel 2001. Nell’edizione successiva del programma, “Convenscion a colori” si è dilettato in imitazioni molto riuscite, tra cui quella di Alberto Sordi, Adriano Celentano e Franco Califano.

Uno dei ruoli per cui Max Tortora è ricordato è sicuramente quello di Ezio Masetti nella fiction del 2006 “I Cesaroni“, dove è stato protagonista insieme a Claudio Amendola e Antonello Fassari. Ha abbandonato la fiction nel 2014, non prendendo parte all’ultima stagione, per il disappunto dei fans. E’ stato molto attivo in teatro e tra i suoi spettacoli più celebri ci sono “Protocolli“, i “Tre moschettieri” e “Doppia Coppia“. Nel 2001 ha esordito sul grande schermo con “Stregati dalla Luna“. Ha preso parte anche al cast di “Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso” e ha recitato nel cinepanettone del 2010 “Natale in Sudafrica“, per la regia di Neri Parenti. Nel 2014 è in “Un matrimonio da favola” di Carlo Vanzina. Nel 2016 ha spalleggiato Massimo Boldi in “La coppia dei campioni“. Nel 2018 ha partecipato a “La terra dell’abbastanza“, “Loro” di Paolo Sorrentino e “Sulla mia pelle” di Alessandro Cremonini.

Max Tortora, le passioni e la vita privata

Oltre alla ricca carriera da attore, Max Tortora è conosciuto anche per la sua altezza impressionante, di ben 197 cm. Risulta essere il secondo attore più alto del mondo, dopo Dolph Lundgren, più alto di lui di un solo centimetro. E’ un appassionato di arti marziali e spesso partecipa come spettatori agli incontri della “Federazione Italiana Venator” e della UFC. Non è un amante del gossip e tiene molto alla sua riservatezza, si sa che ha avuto una lunga relazione con una donna di nome Malika, dalla quale non ha avuto figli, e che dal 2017 è legato sentimentalmente a Maria Teresa. Ha preso parte anche alla serie televisiva di Netflix, “Baby“.

