Giancarlo Magalli, chi è la nuova misteriosa e giovane fidanzata

Giancarlo Magalli è stato avvistato sul litorale romano in compagnia di una nuova e giovane compagna, chi è la nuova fiamma del conduttore?

Dopo la separazione con l’ex moglie, avvenuta nel 2008, Giancarlo Magalli ha avuto delle relazioni brevi e spesso con donne più giovani di lui. L’ultima nota al grande pubblico è quella con Giada Fusaro, all’epoca ragazza di soli 22 anni. Nei giorni scorsi alcuni paparazzi hanno immortalato il conduttore de ‘I Fatti Vostri‘ in compagnia di una ragazza giovane e sconosciuta ai frequentatori dei salotti di gossip. Si tratta della nuova fidanzata? Il settimanale ‘Nuovo‘ ha voluto indagare con il diretto interessato che ha smentito un fidanzamento ma non una possibile complicità.

Alla domanda sul fidanzamento, infatti, Magalli ha risposto: “Sono solo, ma ogni volta che mi vedono in compagnia di qualcuna me l’appioppano come compagna. Al momento non ho relazioni impegnative, ma sono sempre aperto all’amore”. In una domanda successiva il giornalista gli chiede nuovamente se è fidanzato ed il conduttore ribadisce quanto detto prima: “Ho amiche con le quali sto bene e con cui ogni tanto ci vediamo. Il termine fidanzamento, però, è troppo impegnativo”.

Giancarlo Magalli: “Cosa cerco in una donna? L’umorismo”

Chiarito definitivamente che non ha una relazione stabile, Magalli successivamente spiega cosa cerca in una donna al giorno d’oggi. Il conduttore spiega che vuole avere un rapporto sereno che gli permetta di passare delle serate piacevoli in compagnia di una persona che gli piace: “E’ fondamentale che sia dotata di senso dell’umorismo. Io ce l’ho e non potrei vivere con una donna che non capisce le battute”.

Sull’età della futuribile compagna poi aggiunge: “Il fatto che sia più giovane non è un comandamento“, spiega anche se deve ammettere che tutte quelle che ha avuto sono state almeno 18 anni più giovani di lui. Il motivo? Magalli è convinto che possa essere una questione di destino o di compatibilità: “Le donne giovani hanno problemi diversi, ci si confronta più facilmente”.