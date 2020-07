Simone Garato, chi è tentatore di Temptation Island

Simone Garato è uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Tra i “tentatori” della nuova edizione di Temptation Island c’è anche Simone Garato. Il bel 39enne, fisico statuario e portamento da divo, lavora come responsabile commerciale di un’azienda, ma fin da bambino coltiva la sua grande passione per la musica. Non è nuovo al pubblico televisivo, essendo già apparso sul piccolo schermo nel ruolo di corteggiatore. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Simone Garato

Simone Garato, per amici Simon, è nato a Padova nel 1981. Ha altri fratelli più grandi di lui ed è molto legato alla sua famiglia. Fin da piccolo ha avuto un sogno: diventare un cantautore. Nell’attesa che quel sogno si realizzi, però, è diventato marketing manager presso una società di Milano. Ma si è anche concesso qualche “incursione” nel mondo dello spettacolo. Nella stagione 2007/2008, infatti, ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Angela Artosin (la relazione tra i due, per la cronaca, non ha avuto seguito).

Per quanto riguarda la vita privata, Simone Garato è single da diversi anni e nel video di presentazione per Temptation Island ha ammesso che non ha un prototipo di donna ben preciso. Non nasconde però che la prima cosa che guarda è l’aspetto fisico. “Se è in forma è meglio, poi dolce intelligente e comprensiva”, ha detto, ammettendo che per far funzionare un rapporto serve anche molta “pazienza e compatibilità”. In ogni caso, tra 10 anni lui si vede “impegnato, con una moglie, un cane e un gatto”.

Simone Garato è ovviamente presente su Instagram, dove vanta un seguito di oltre 4 mila follower (numero senz’altro destinato a crescere con la sua partecipazione a Temptation Island) e condivide spesso dei video in cui mostra le sue performance canore e immagini che lo ritraggono a lavoro. “Cantautore, modello, amante della cucina e ambientalista”. Presto potrebbe aggiungere anche “fidanzato”, chissà…

