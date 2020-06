Comportamento inaudito ed da censurare quello di un uomo che parcheggia sul posto disabili. E che pretende di avere ragione insultando un giovane in carrozzina.

Un comportamento assolutamente civile e da condannare, con un uomo che parcheggia sul posto disabili e poi insulta un ragazzo in carrozzina e la madre, è accaduto presso Palinuro. La nota località di mare della Campania, che si staglia in Cilento, nella provincia di Salerno, ha visto un uomo dare il peggio di sé a Centola nei confronti di un giovane diversamente abile e della di lui mamma.

Il tutto risale alla giornata di venerdì 26 giugno, come raccontato da fanpage. Christian, costretto su una carrozzina elettrica, era alla ricerca di un posto auto appositamente riservato per i portatori di handicap. E che buonsenso e civiltà dovrebbero far si che restino sempre disponibili per le persone come lui. Uno stallo disponibile in effetti c’era, ma occupato da un insensibile. Uno che parcheggia sul posto disabili pur non avendo alcun diritto nel farlo. Sul cruscotto mancava qualsiasi tagliando richiesto. Allora Christian e la madre hanno avvertito un ausiliare, il quale ha consigliato loro di rivolgersi ai vigili. In quel momento purtroppo nessun agente della Municipale poteva intervenire, perché l’intero corpo era impegnato a presidiare due funerali. Anche qui ne nasce qualcosa di decisamente poco antipatico, con il ragazzo disabile che chiede aiuto ai carabinieri.

Parcheggia sul posto disabili, i vigili non fanno nulla

Questi a loro volta dicono che quella in corso è una urgenza che va presa in consegna sempre dai vigili. E che questi dovrebbero mandare almeno un loro agente sul posto. Invece gli stessi vigili invitano l’ausiliare ad allontanarsi. L’unico provvedimento preso ha visto il malcapitato ausiliare prendere le generalità dell’incivile che aveva occupato indebitamente il parcheggio. Vengono di nuovo chiamati i carabinieri, molto disponibili e che restano attoniti di fronte al comportamento dei vigili. Arriva proprio una loro pattuglia “anche se non in tempo” riferisce Christian. Nel frattempo si palesa finalmente l’incivile di turno. Il quale attacca il giovane e sua mamma dicendo che c’erano tanti posti liberi sui quali potersi posizionare. Una cosa alla quale però avrebbe dovuto pensare lui. Fatto sta che l’incivile non ammette le proprie colpe ed anzi insulta i suoi interlocutori.

L’incivile pretendeva di avere ragione e ha offeso il disabile e la madre

Il giovane ha cominciato a registrare l’intera scena con lo smartphone. Si vede un uomo di mezza età che dà di matto e che, accanto al proprio Suv Suzuki dice quanto segue. “Inutile che comincia a fare storie! Che modo è questo di fare, ci sono tanti posti liberi e lei fa una questione di questo genere?? Non è corretto e rompe il c****! Prendete la targa ed andate a fare in…!”.

Non ci sarà nessun provvedimento per quell’individuo

A queste parole, il giovane portatori di handicap gli fa notare che quello in errore è lui”. Ma l’incivile se ne va, ancora dando contro il giovane e la madre. Quando arrivano i carabinieri, Christian mostra loro il filmato che ha realizzato ed i militari segnano il numero di targa. Ma quel che è peggio, sembra che questa persona resterà impunita. E questo è l’ennesimo esempio di come ci sia ancora molto da fare per rendere il Paese dove viviamo un posto migliore, con certa gente in giro.