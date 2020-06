Enzo Fischetti è l’inimitabile professore di napoletano nella trasmissione “Made in Sud”. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Un toscano professore di napoletano. Sta tutta in questa frase l’identità di Enzo Fischetti, economista prestato all’arte della risata e inimitabile decano di Made in Sud. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Enzo Fischetti

Enzo Fischetti, classe 1965, è nato in Toscana. Dopo la maturità ha deciso di proseguire gli studi laureandosi (con non poca fatica) in Economia. La sua vera vocazione, però, l’ha scoperta più tardi, e ha a che fare con tutt’altro: il teatro e il cabaret.

Nel 1998 ha preso parte a Sì, Parlando, una rassegna di cabaret napoletano, e dal 1999 è diventato un delle presenze fisse del Tunnel, uno dei locali di cabaret più prestigioso a Napoli. Nel 2003 ha avuto la fortuna di entrare a far parte della squadra di Bulldozer, programma di Rai Due, e ha anche scritto e interpretato una sua commedia dal titolo Abbiamo fatto il giallo.

Sempre in quegli anni Enzo Fischetti è diventato un ospite fisso del Maurizio Costanzo Show e ha collaborato con Alessandro Siani, Alessandro Di Carlo e Paolo Caiazzo. Nel 2007, insieme a Simone Schettino, ha presentato lo spettacolo Del bel Paese c’è rimasto solo il formaggio.

Oggi Fischetti è una vecchia guardia del programma di Rai Due “Made in Sud”: ha iniziato quando ancora era trasmesso sul canale Sky Comedy Central e i conduttori erano Gigi e Ross. Il comico toscano è apprezzato soprattutto per le sue esilaranti lezioni di napoletano. Ma nella sua vita ha fatto anche molto altro.

Oltre a essere uno dei comici di “Made in Sud”, infatti, Enzo Fischetti è impiegato presso l’Asl di Ponticelli, e ha anche un passato da arbitro calcistico. Il tutto senza trascurare la vita privata: il Nostro è sposato e ha due figli.

