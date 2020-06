Stasera in tv – Made in Sud 2020: comici e anticipazioni, oggi 25 giugno

Stasera in tv – Made in Sud 2020: comici e anticipazioni, oggi...

Made in Sud ritorna con una nuova edizione, fra novità e limitazioni dovute alle norme d’emergenza emanate per fermare l’epidemia di Covid – 19: news e anticipazioni, oggi 25 giugno

Made in Sud, di nuovo in onda su Rai 2 alle ore 21.20, torna con l’edizione 2020 e la nuova puntata in onda oggi, 25 giugno. Allo show comico manca certamente il calore del pubblico in studio, tuttavia la sua comicità risulta comunque trascinante. Scopriamo insieme cosa accadrà stasera in televisione. Leggi anche –> Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 5: cast e anticipazioni sul settimo episodio

Made in Sud, cast e limitazioni dovute al Coronavirus

Come il pubblico anche il corpo di ballo, purtroppo, sarà assente. Tuttavia queste non sono le uniche novità di questa edizione. Sono entrati a far parte del cast Sal Da Vinci, che proporrà un medley con i suoi maggiori successi, e Lello Arena, nel ruolo di ospiti fissi. Enzo Avitabile questa sera in tv, inoltre, duetterà con il rapper Speranza.

Condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, il programma promette una serata all’insegna del divertimento senza dimenticare il rispetto delle regole di convivenza con il virus. E come ci esorta l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi: “Restate a casa e non vi assemblate in giro. Davanti alla tv alle 21.20 su Rai 2 c’è Made in Sud!”

Stefano de Martino ha da farci una raccomandazione, indovinate quale? 😆 questa sera MADE IN SUD! non mancate! @… Pubblicato da Made in Sud su Giovedì 25 giugno 2020

Made in Sud 2020, comici:

Mino Abbacuccio

Francesco Albanese

Gli Arteteca

Maria Bolignano

Mariano Bruno

Paolo Caiazzo

Marco Capretti

Max Cavallari

Antonio D’Ausilio

I Ditelo voi

I Due x Duo

Gino Fastidio

Antonio Giuliani

Ciro Giustiniani

Peppe Iodice

Nello Iorio

Manu e Luca

Ettore Massa

Matranga e Minafò

Rosaria Miele

Radio Rocket

Simone Schettino

Sex and the Sud

Biagio Izzo

Lello Arena

Sal da Vinci

Enzo Avitabile

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI