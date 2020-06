Fatima Trotta: l’amore nato dietro le quinte di Made in Sud – VIDEO

La conduttrice Fatima Trotta e l’amore nato dietro le quinte di Made in Sud, la relazione e le nozze: chi è il marito comico, Luigi De Falco.

Insieme a Stefano De Martino è la conduttrice di Made in Sud, programma comico in onda su Raidue: lei è Fatima Trotta e il destino ha voluto che conoscesse l’amore proprio durante la trasmissione, nel dietro le quinte.

Leggi anche –> Fatima Trotta, chi è: età, vita privata e carriera della conduttrice

Classe 1986, la bella conduttrice campana è al timone del programma da quando aveva 22 anni, nel 2008, e la trasmissione andava in onda su Comedy Central. Affiancata da Gigi&Ross, da allora non ha mai lasciato il programma. Proprio nel dietro le quinte ha conosciuto appunto il marito, Luigi De Falco.

Leggi anche –> Fatima Trotta: chi è Luigi De Falco, marito della showgirl

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La storia d’amore tra Fatima Trotta e Luigi De Falco

I due si sono sposati nel 2016 a Mercogliano, paese irpino di dove è originaria la conduttrice. Testimone di nozze fu Biagio Izzo, anche lui molto legato al programma di Raidue. Luigi De Falco, classe 1976, insieme al fratello gemello Vincenzo è il comico del duo I gemelli De Falco. Ha iniziato a fare cabaret da bambino e i due fratelli hanno debuttato per la prima volta nel 2005 al Festival del Cabaret.

Qualche anno dopo, sbarcano a Made in Sud e per Luigi arriva l’incontro che è destinato a cambiargli la vita, quello appunto con la giovane conduttrice Fatima Trotta. I due non hanno mai nascosto la loro relazione, ma hanno mantenuto la privacy fino a oggi. La coppia è infatti molto riservata e non ama ostentare in pubblico la propria relazione.