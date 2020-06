Stefano De Martino torna a Made in Sud: le novità del programma – VIDEO

Dopo la rottura con Belen Rodriguez, adesso il Stefano De Martino torna a condurre Made in Sud: le novità del programma post Covid-19.

Affiancato da Fatima Trotta e spalleggiato da Biagio Izzo, torna condurre Made in Sud il ballerino Stefano De Martino, reduce dalla nuova rottura con Belen Rodriguez. Sarà un’edizione anomala del programma, a causa dell’emergenza Coronavirus e della necessità del distanziamento sociale.

Lo ha spiegato lo stesso conduttore ai microfoni dell’Ansa: “Oggi in studio fa un po’ impressione vedere tutto sanificato, le mascherine, le distanze, niente pubblico in platea. Abbiamo preso la situazione come stimolo creativo. Non si può ridere di tutto, ma ci si può provare”.

Come cambia Made in Sud: parla Stefano De Martino

Il conduttore e ballerino ha proseguito: “Prenderemo di mira i nuovi piccoli gesti quotidiani, la logistica della nostra vita, le nuove ossessioni. Ovviamente nel rispetto della drammaticità di ciò che sta accadendo. Ci lasceremo ispirare anche dai video che circolavano su web e social durante la pandemia, per esorcizzare alcune paure”.

Stefano De Martino sarà affiancato appunto da Fatima Trotta, che gli fa eco: “Un Made in Sud in alcuni aspetti ‘nuovo’, dove tra conduttori e comici si dovrà tenere il distanziamento sociale, ma ce la metteremo tutta per far divertire”. Nella prima puntata, un omaggio a un grande della musica napoletana, Renato Carosone.