Sgrida dei giovanissimi passeggeri saliti a bordo dell’autobus da lui condotto perché sprovvisti di mascherina protettiva, autista picchiato con un passeggero.

Grave episodio di violenza con un autista picchiato da un branco di ragazzi violenti. L’episodio ha avuto luogo ad Ivrea, in provincia di Torino. Tutto è nato da un rimprovero che un conducente di un autobus della compagnia locale Gtt ha rivolto a diversi giovani passeggeri, tutti facendi parte della stessa compagnia.

Nessuno di loro indossava le mascherine protettive e questo andava contro le linee guida consigliate dalle autorità per arginare la diffusione del virus. In luoghi chiusi, e sui mezzi pubblici in particolare, dove la distanza fisica tra individui difficilmente può essere rispettata, quello di indossare le mascherine a protezione della bocca e del naso rappresenta un comportamento di grande responsabilità e civiltà. Ma responsabili e civili i componenti di questo branco non lo erano affatto, visto che hanno pestato il conducente ed anche un’altra persona intervenuta per dare una mano a quest’ultimo. Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 24 giugno 2020. Molto probabilmente i giovani scapestrati erano anche ubriachi. Di quanto successo hanno ricevuto comunicazione i carabinieri di Ivrea, che ora sono sulle tracce dei giovanissimi delinquenti.

Autista picchiato, ora è caccia ai giovani aggressori dai carabinieri

Tutti loro giungevano dal lago Sirio, dove avevano trascorso la giornata. Anche per questo motivo si ritiene che fossero molto probabilmente preda dei fumi dell’alcol. L’autista picchiato ha rimproverato i ragazzi, ricevendo dei colpi al volto a Porta Vercelli. Ora le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona. Per l’autista e per l’altro individuo si è resa necessaria una medicazione al pronto soccorso. Entrambi hanno sporto denuncia e hanno ricevuto la solidarietà del sindacato Filt Cgil. Purtroppo non è la prima volta che accade una cosa del genere. A bordo di bus, treni od altri mezzi di trasporto messi a disposizione del pubblico, i dipendenti che entrano per lavoro in contatto diretto con i passeggeri molte volte si ritrovano a dovere subire aggressioni senza essere minimamente tutelati.

