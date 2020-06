Una dipendente ferroviaria addetta al controllo dei biglietti ammonisce una ragazza sul treno: “Metti la mascherina”. La giovane reagisce con violenza.

Altro controverso episodio a bordo di un treno. Una donna, dipendente della ditta che offre il servizio regionale che mette in collegamento le stazioni di Genova Brignole e La Spezia, si è vista aggredire da una giovane che le ha sputato in pieno viso dopo avere redarguito quest’ultima.

Oggetto della disputa il mancato utilizzo della mascherina. La capotreno aveva intimato la passeggera, di giovane età, ad indossare la mascherina protettiva. Prerogativa indispensabile per poter viaggiare a bordo di un convoglio o di qualsiasi altro mezzo pubblico nelle migliori condizioni possibili di sicurezza. Infatti in tali circostanze il distanziamento sociale non è affatto garantito e non sempre è possibile. Questo fa si che la diffusione del virus possa conoscere purtroppo un incremento. L’episodio totalmente inaccettabile si è verificato sul treno regionale 11373 nei pressi della stazione di Santa Margherita Ligure. La capotreno era intenta nel controllare i biglietti necessari per poter viaggiare.

Treno mascherina, utilizzo obbligatorio: ma alcuni incivili fanno finta di niente

La giovane che l’ha aggredita non aveva la mascherina ed all’invito ad indossarne una ha replicato prima con grossi insulti e poi sputando all’addetta più volte. Questa reazione ha scioccato la dipendente e tutto ciò ha causato la sospensione della tratta. Per la giovane incivile è arrivata anche una denuncia. Subito i vari sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Ferovieri Fast e Orsa hanno detto la loro su quanto successo, in un comunicato congiunto. Si richiede a gran voce maggiore tutela per il personale sia di terra che di bordo. Destinatario della richiesta Trenitalia. Pochi giorni fa era finito sui social il video di un litigio tra due passeggeri. Una donna inveiva a gran voce contro un uomo che non stava indossando alcun accessorio protettivo, a bordo di un treno Frecciarossa diretto da Roma a Lecce. Ottenendo un consenso unanime.

