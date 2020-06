Riforma pensioni, importanti novità: come cambia l’uscita dal lavoro

In seguito all’emergenza Covid, si torna a parlare di economia. È la riforma pensioni l’argomento più caldo. Scopriamo insieme le ultime notizie e proposte.

In seguito all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, si torna a parlare di riforma pensioni. Si parla di una flessibilità a partire da circa 62 anni di età, ed era in uscita già da prima del Covid. Lo scopo è quello di tutelare le persone fuori dal mondo del lavoro causa delle conseguenze portate dalla pandemia.

Secondo un recente studio della Uil, sarebbe necessaria una riforma in grado di garantire la tutela dei lavoratori più anziani e che permetta loro di poter accedere alla quiescenza. Il discorso varrebbe soprattutto per coloro che sono rimasti senza occupazione in seguito all’emergenza Covid.

La ‘quota 41‘ è l’idea di base sulle quali fanno affidamento alcune fazioni politiche. Il principio consisterebbe nel mandare tutti i pensione dopo 41 anni di contributi indipendentemente dall’età.

La proposta potrebbe però mettere indubbiamente il governo in difficolta, vista soprattutto la situazione di crisi in cui si trova l’Italia momentaneamente. La pandemia ha generato un bisogno di liquidità da parte di famiglie, imprese e lavoratori, perciò attualmente l’ipotesi non sarebbe semplice da sostenere e sostituire alla quota 100.

Riforma pensioni: la proposta della quattordicesima

È sempre la Uil a parlare e definire le principali proposte e linee guida in merito alla riforma pensioni. Secondo quest’ultima sarebbe necessario al momento attuare una misura a favore delle pensioni in essere.

L’idea sarebbe quella di estendere il beneficio della quattordicesima. Ad accompagnare la misura, si aggiungerebbero l’eliminazione del blocco della perequazione e l’aggiornamento annuale al costo della vita.