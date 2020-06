Il mondo del basket dice addio ad Attilio Pierini, giocatore in forza alla compagine della Virtus Civitanova. L’atleta perisce a seguito di un incidente.

È morto Attilio Pierini, giocatore di basket che era tesserato per la squadra della Virtus Civitanova. La sua scomparsa ha avuto luogo a seguito di un grave incidente stradale che si è verificato sulle strade dell’Abruzzo nel pomeriggio di mercoledì 23 giugno 2020.

Il sinistro è avvenuto su di un tratto dell’Autostrada A24 Roma-Teramo, con uno schianto alle ore 17:00 nell’area della provincia teramana. Il luogo interessato sorge a circa un chilometro dal Traforo del Gran Sasso, tra l’altro interessato da una serie di lavori in corso. Mentre Attilio Pierini è morto, sua moglie di 33 anni è rimasta ferita in modo grave. Nell’incidente è deceduto anche il cane della coppia. Subito ha raggiunto il luogo dell’incidente una squadra dei vigili del fuoco di Teramo.

Attilio Pierini incidente, lui è morto sul colpo assieme al suo cane: grave la moglie

L’incidente ha visto la Audi A5 dello sportivo centrare frontalmente un camion in un doppio senso di marcia istituito su di una unica carreggiata, proprio per via di lavori in corso. Pierini è morto sul volto, sua moglie invece è attualmente ricoverata in gravi condizioni. Il suo arrivo in ospedale è avvenuto tramite eliambulanza. I pompieri hanno dovuto estrarre la donna dalle lamiere dell’auto, dandole precedenza proprio perché avevano constatato l’avvenuto decesso di suo marito. I rilievi del caso sono affidati alla Polizia stradale, che ha chiuso per alcune ore il tratto di strada al traffico, con la formazione di lunghe code.