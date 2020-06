Incidente in montagna | Elisa trovata morta in un canalone | aveva 40 anni

A seguito di un improvviso incidente in montagna, ritrovato dopo ore il cadavere di una madre di famiglia. Il marito ed i figli raccontano cosa è successo.

Un incidente in montagna, purtroppo mortale, è avvenuto purtroppo nella Valle Aurina, in Trentino-Alto Adige. La vittima è una donna, identificata come la 40enne Elisa Mntanucci.

LEGGI ANCHE –> Terribile incidente sull’A24: un morto e due feriti gravi

Quest’ultima si trovava in visita presso il lago di Gries in compagnia del marito e dei loro due figli. Nel corso di una escursione con la sua famiglia, Elisa si è smarrita perdendo contatto dagli altri. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di martedì 23 giugno 2020. Subito il marito della donna ha allertato i soccorsi. Le squadre di recupero hanno setacciato l’intera zona, ritrovando purtroppo Elisa senza vita a tarda notte. Il suo corpo era finito all’interno di un canalone, ad una altitudine di 2400 metri. La vittima di questo incidente in montagna era originaria dell’Umbria ma da tempo viveva a Casale sul Sile, in provincia di Treviso.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Star Instagram muore in un incidente motociclistico: Anastasia aveva 18 anni