Stasera in tv, Non è l’Arena: le anticipazioni di domenica 21 giugno

Tornano i servizi e le inchieste del programma condotto in prima serata da Massimo Gieletti. Tra i temi proposti nel corso di questa puntata della trasmissione quello relativo alle recenti scarcerazioni di centinaia di boss mafiosi.

Stasera in tv, Non è l’Arena: tutte le anticipazioni di questa puntata del 21 giugno

Gli spettatori di La7 potranno assistere questa sera ad una nuova puntata in prima serata del programma di attualità e politica sui fatti di maggiore rilevanza accaduti sul nostro territorio nazionale. In questa serata speciale saranno riproposti alcuni passaggi dell’inchiesta condotta dal programma sulle recenti scarcerazioni dei boss mafiosi. Inchiesta che ha scosso e travolto il mondo della politica giudiziaria, portando alle dimissioni del capo del Dap, Francesco Basentini, alla mozione di sfiducia nei confronti del Guardasigilli e ad una serie di interrogativi sulla circolare che avrebbe concesso i domiciliari a quasi 500 boss mafiosi. La puntata di questa sera conclude questa edizione del programma.

Nel corso della serata andrà in onda una sintesi di quanto già andato in onda sull’argomento durante le puntate precedenti. L’inchiesta del programma di Giletti si è completata giovedì scorso con l’audizione del consigliere del Csm, Nino Di Matteo, durante la Commissione parlamentare antimafia. L’ex pm ha confermato quanto dichiarato durante la telefonata con Massimo Giletti nel corso del programma, avvenuta lo scorso 17 maggio. Di Matteo ha inoltre descritto nel dettaglio la vicenda riguardante la propria nomina a capo del Dap, offerta e ritirata nel 2018 dal Ministro della Giustizia Bonafede.

Si conclude così una stagione ricca di successi e di buoni consensi in termini di ascolti. Il programma condotto da Giletti riprenderà con le proprie inchieste e i propri servizi a partire dal prossimo mese di settembre.