Bandiere Blu 2020: le spiagge della Puglia per l’estate. Dove andare in vacanza, le spiagge migliori.

La regione Puglia quest’anno non solo conferma le 13 Bandiere Blu ricevute lo scorso anno ma ne guadagna due, con le località di Melendugno e delle Isole Tremiti, salendo a 15 e al quarto posto nella classifica delle regioni italiane, a pari merito con le Marche. Un ottimo risultato per una regione dal mare bellissimo e 865 km di costa. La Puglia ha visto migliorare negli ultimi anni la qualità dei servizi offerti ai turisti, circostanza che le ha fatto guadagnare diverse Bandiere Blu.

Bandiere Blu 2020: le spiagge della Puglia

Ogni anno, la ong FEE – Foundation for Environmental Education assegna le Bandiere Blu alle migliori località balneari in Europa, sia di mare che di lago, premiando la pulizia delle acque, la tutela ambientale e la qualità dei servizi. Non basta, infatti, la bellezza dei luoghi e del mare. Per ottenere il prestigioso vessillo, infatti, sono importanti anche la tutela ambientale e i servizi ai turisti: accessibilità delle spiagge, presenza di aree vedi, di piste ciclabili e percorsi pedonali, servizi essenziali (come toilette e punti di ristoro) e la raccolta differenziata dei rifiuti.

Quest’anno L’Italia ha aumentato il numero delle Bandiere Blu assegnate alle sue località balneari, alle spiagge e agli approdi turistici. I Comuni premiati sono 12 in più: passano dai 183 del 2019 ai 195 del 2020. Sono aumentate anche le Bandiere assegnate alle singole spiagge, marine e lacustri, e agli approdi turistici: dalle 385 del 2019 alle 407 del 2020.

Tra le regioni più premiate d’Italia c’è anche la Puglia, che quest’anno vede aumentare le sue Bandiere Blu dalle 13 dello scorso anno, tutte confermate, alle 15 del 2020. In questo modo, la regione sale al quarto posto della classifica italiana, dietro Liguria, Toscana e Campania, a pari merito con le Marche. Le due nuove località pugliesi premiate quest’anno sono Melendugno e le Isole Tremiti.

Di seguito segnaliamo tutte le località e le spiagge della Puglia premiate con le Bandiere Blu 2020, suddivise per provincia. Ricordiamo che le Bandiere Blu sono assegnate a specifiche spiagge dei vari Comuni, non necessariamente a tutte le spiagge di uno stesso Comune. Una differenza di cui si deve tenere conto.

Bandiere Blu 2020 della provincia di Bari

Polignano a Mare – Cala Paura, San Vito, Cala San Giovanni, Ripagnola/Coco Village, Cala Fetente.

Bandiere Blu 2020 della provincia di Barletta-Andria-Trani

Margherita di Savoia – Centro Urbano/Cannafesca

Bandiere Blu 2020 della provincia di Brindisi

Ostuni – Lido Morelli, Pilone (Viar Beach-Lido Stella) /Rosamarina (Rodos-Capanno), Lido Fontanelle, Creta Rossa

– Lido Morelli, Pilone (Viar Beach-Lido Stella) /Rosamarina (Rodos-Capanno), Lido Fontanelle, Creta Rossa Carovigno – Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa/Torre Guaceto

– Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa/Torre Guaceto Fasano – Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne.

Bandiere Blu 2020 della provincia di Foggia



Peschici – Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici

– Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici Zapponeta – Lido

– Lido Isole Tremiti – Cala delle Arene.

Bandiere Blu 2020 della provincia di Lecce



Castro – La sorgente, Zinzulusa

– La sorgente, Zinzulusa Salve – Torre Pali/ Marina di Pescoluse/Posto Vecchio

– Torre Pali/ Marina di Pescoluse/Posto Vecchio Melendugno – Roca, San Foca/Centro/Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso

– Roca, San Foca/Centro/Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso Otranto – Alimini/Baia dei Turchi/Santo Stefano, Castellana/Porto Craulo, Madonna dell’Altomare/Idro, Porto Badisco.

Bandiere Blu 2020 della provincia di Taranto



Castellaneta – Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina

– Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina Maruggio – Commenda, Campomarino, Acqua Dolce

– Commenda, Campomarino, Acqua Dolce Ginosa – Marina di Ginosa.

