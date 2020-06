In provincia di Brescia un bambino investito da trattore resta ferito in maniera estremamente grave. L’incidente è accaduto in pochi secondi.

Gravissimo incidente con un bambino investito da un trattore. Il fatto drammatico si è verificato nella mattinata di lunedì 15 giugno 2020. Il piccolo ha solamente 6 anni ed il mezzo lo ha travolto nel corso di quella che era una normale manovra.

Tutto quanto ha avuto luogo all’interno di una cascina di Gussago, località situata in provincia di Brescia. Per l’immediato ricovero in ospedale e per rendere l’ingresso del bambino investito dal trattore il più veloce possibile è intervenuta in maniera tempestiva una eliambulanza. Le condizioni del piccino sono molto gravi. Attualmente si trova agli Spedali Civili della città lombarda. Nel frattempo le forze dell’ordine indagano sulla dinamica di quanto accaduto, per cercare di capire come questa tragedia si è svolta e cosa possa averla causata.

Bambino investito da trattore, sembra che non sia in pericolo di vita

I parenti del bambino sono sotto choc. C’erano diversi adulti presenti nella cascina quando è accaduta questa disgrazia. Alla guida del trattore c’era il padre del bimbo. Arrivano comunque degli aggiornamenti in merito alle sue condizioni. Pur essendo il quadro clinico del piccolo travolto dal grosso mezzo gravi, sembra infatti che comunque non sia in pericolo di vita, per fortuna. Sembra comunque che il ricovero in ospedale perdurerà per alcuni giorni, in attesa che le condizioni del bimbo migliorino.

