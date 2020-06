Tragico incidente a Desenzano: muore una mamma di 43 anni, ferito il figlio

Un tragico scontro frontale tra due auto è costato la vita ad una giovane mamma: la donna di 43 anni è deceduta sul colpo, in ospedale il figlio.

La vita di una giovane donna di origini rumene si è spenta ieri pomeriggio nel bresciano in seguito ad un drammatico incidente stradale. Secondo le poche informazioni emerse, la donna ieri pomeriggio stava percorrendo la strada interna che collega la provinciale 11 a Colombrare, quando per cause ancora in via di accertamento, si è scontrata con un’auto che procedeva in direzione opposta.

Lo schianto frontale tra i due mezzi, avvenuto nei pressi di Desenzano del Garda (Brescia) è stato molto violento. Subito si è compreso che le condizioni della donna alla guida di una delle due auto era grave. Sul luogo sono giunti i soccorsi che si sono occupati immediatamente di assistere la donna, una mamma di 43 anni, ed il figlio di 8 anni. Il piccolo, ferito ma non in pericolo di vita, è stato portato con l’elisoccorso in ospedale, la madre purtroppo era già deceduta.

Incidente a Desenzano, s’indaga sulla dinamica del sinistro che ha portato alla morte della mamma

Al momento non si conoscono quali siano le condizioni di salute del conducente dell’altra vettura. Ignota anche la dinamica dell’incidente. Gli agenti che sono giunti sul luogo del sinistro hanno effettuato i rilevamenti del caso e nelle prossime ore cercheranno di stabilire come i due mezzi siano giunti allo scontro. La dinamica sarà fondamentale per stabilire se il conducente dell’altra vettura ha commesso un’infrazione o si è trovato nell’impossibilità di evitare il veicolo condotto dalla donna deceduta.