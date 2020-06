Tragedia a Lecce, incidente: morta sul colpo una ragazza di 15 anni

Brutte notizie provenienti da Lecce con un incidente scooter-auto che ha provocato la morte di una ragazza di appena 15 anni: la dinamica

Una nuova tragedia a Lecce. Domenica sera verso le 22, all’incrocio tra via Rapolla e viale Giovanni Paolo II, una ragazza di appena 15 anni è stata investita mentre era a bordo di uno scooter ed è morta sul colpo. Il ragazzo, anch’egli di 15 anni, si trova in Rianimazione all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dopo l’impatto con l’auto che viaggiava in direzione centro. Per la ragazzina non c’è stato nulla da fare.

Lecce, la dinamica dell’incidente

Subito sul posto sono arrivati i vigili urbani. Il nome della ragazza è Luna Benedetto con suo padre Massimo, avvocato, essendo stato anche il legale di parte civile della famiglia di Albino Saracino, 60 anni, ucciso da un pirata della strada. Inoltre, l’avvocato ha rappresentato un mese fa i Saracino nel processo che ha condannato a 14 anni il cittadino di nazionalità bulgara Marin Traykon, 38 anni, che investì e uccise Albino Saracino l’11 dicembre del 2017, mentre l’uomo accompagnava il figlio a scuola in scooter. Infine, gli esami tossicologici effettuati sul conducente dell’auto hanno dato esito negativo.