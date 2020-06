Al Bano | “La scomparsa di mia figlia Ylenia una tragedia enorme”

Su Rai 1, ospite di Pierluigi Diaco, Al Bano spende delle parole cariche di evidente dolore per la sparizione di sua figlia Ylenia.

Ha fatto discutere molto per le sue dichiarazioni riguardo ai dinosauri nei giorni scorsi, ma Al Bano adesso si prende la scena per un avvenimento che lo riguarda personalmente. E che lui stesso ha voluto raccontare alla trasmissione ‘Io e Te’, condotta da Pierluigi Diaco su Rai1.

La carriera del 77enne cantante originario di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, cominciò molti anni fa. “Ricordo quando arrivai a Milano da giovanissimo, sognando di sfondare nel mondo della musica. Iniziai a sbarcare il lunario lavorando come cameriere, ed in un ristorante una volta alcune persone mi dissero che se avessi consegnato delle bustine contenenti una polverina avrei fatto molti più soldi”. Lui però intuì subito che c’era dietro qualcosa di losco. “Mio padre mi aveva sempre avvertito riguardo alla droga. E dissi di no con fermezza”. Si è parlato poi anche della dolorosa scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia primogenita che Al Bano ha avuto da Romina Power nel 1970.

Al Bano: “La sparizione di mia figlia Ylenia un dolore tremendo”

“Quella è stata una tragedia, avvenuta proprio quando avevo un rapporto contrastante con Dio e la Fede. Non riuscivo a capire il perché dovessi affrontare e sopportare quel dolore. Ma sono sempre stato un bravo cristiano e ho capito che la sofferenza è parte stessa della Fede. Ora con Dio sono in pace”. Sua figlia Ylenia sparì il 31 dicembre del 1993 mentre si trovava in un albergo di New Orleans, negli Stati Uniti. Invece il resto della famiglia era in Italia. Con la giovane c’era anche un trombettista, il controverso Aleksander Masekela. Un individuo che ha avuto problemi con la giustizia legati alla droga ed a numerosi episodi di maltrattamento sulle donne. Ma la polizia non è mai riuscita ad imputargli una partecipazione in quanto avvenuto.

