Loredana Lecciso: “Al Bano ha fatto chiarezza, dice sempre la verità”

Loredana Lecciso ha confermato a ‘Live non è la D’urso’ quanto dichiarato da Al Bano nelle settimane precedenti in merito alla loro relazione.

Negli ultimi mesi i gossip su Al Bano, Romina e Loredana Lecciso hanno ripreso vigore. Tutto perché durante la quarantena i tre hanno vissuto insieme nella tenuta del cantante pugliese. Una decisione che ha spinto alcuni settimanali di gossip ad interrogarsi su quali fossero le dinamiche all’interno della casa. Stanco di sentire costruzioni ed ipotesi fantasiose, Al Bano ha voluto rilasciare delle dichiarazioni per chiarire quale fosse la realtà: lui e Loredana Lecciso stanno insieme.

Ciò nonostante ipotesi, voci di corridoio e vere e proprie illazioni sono continuate a girare sul web facendo arrabbiare l’artista. La voglia di Al Bano di fare emergere la verità è stata tale da obbligarlo a mettere chiarezza anche durante le sue partecipazioni televisive. Caso emblematico quello di ‘Domenica In‘: il cantante ha impedito a Mara Venier di leggere una poesia di Romina poiché non veniva dato lo stesso spazio a Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso chiarisce le dichiarazioni di Al Bano

Ospite di ‘Live non è la D’Urso‘, Loredana Lecciso ha voluto chiarire che l’annuncio del compagno al settimanale ‘Dipiù‘ è stato fatto per interrompere le illazioni sulla loro vita sentimentale. Insomma il suo interesse non era generare attenzione mediatica, bensì il contrario: “”Lui è una persona schiva e riservata la sua non è stata una dichiarazione estemporanea. Ha solo giustificato la nostra storia insieme, ha voluto fare chiarezza e mettere i puntini sulle i, rispetto ad altre situazioni che potevano accavallarsi in quel momento. Alle volte è stata travisata la vicenda tra noi, ma siamo una normalissima famiglia”.