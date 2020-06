La figlia della fortunata coppia di cantanti Al Bano e Romina Power, Cristel Carrisi, sembra essere in crisi con il marito Davor Luksic.

Nelle scorse settimane si è parlato della presunta crisi tra Cristel Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, e il marito Davor Luksic. I due si sono sposati nel settembre del 2016 e hanno avuto a maggio del 2018 il loro primogenito Kay e lo scorso anno hanno avuto la figlia Cassia. La coppia ha sempre vissuto il loro matrimonio lontano dai riflettori, ma ultimamente alcuni comportamenti di Cristal sui social hanno dato da pensare.

Recentemente, Cristal Carrisi è stata ospite a Domenica In ed era intervenuta in occasione dell’intervista della madre Romina Power e aveva dichiarato di sentire molto la mancanza dei genitori. Della presunta crisi con il marito, però, non ne ha parlato. “Niente e nessuno può fare traballare l’equilibrio sentimentale di Cristel che non ha nemmeno intenzione di smentire personalmente le voci perchè le considera assurde”, così hanno raccontato fonti vicine a Cristel e all’imprenditore Davor Luksic. L’amore tra i due sembrerebbe essere forte come prima e non essere soggetto a alcun dissesto.

Un traguardo importante per Cristel Carrisi

Tra Cristel Carrisi e Davor Luksic, quindi, non sembra esserci nessuna crisi. L’uomo è un punto di riferimento per la figlia di Al Bano e Romina Power, soprattutto ora che sta per raggiungere l’ennesimo traguardo importante: la laurea.

In una recente intervista a Domenica In, è stata proprio Romina a parlare dell’imminente laurea della figlia dalla Harvard University ed ha raccontato come sia lei che l’ex marito sono molto orgogliosi di Cristal per questo successo. Lei, inoltre, sarà la prima laureata della famiglia.