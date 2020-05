Ylenia Carrisi | lo scatto mai visto con la famiglia | FOTO

Spunta una immagine che ritrae una ancora giovanissima Ylenia Carrisi con amici e parenti. Ci sono anche Al Bano e Romina ed una piccola Cristel.

Appare l’ennesimo scatto che riguarda Ylenia Carrisi. Su Instagram ecco una foto di famiglia che riguarda la ragazza da adolescente. Molto probabilmente l’immagine risale alla fine degli anni ’80 e con lei ci sono anche mamma Romina Power e papà Al Bano, oltre ad una piccola Crystel Carrisi.

Il quadretto familiare verrà poi rovinato, come noto, dalla scomparsa della stessa Ylenia Carrisi, avvenuta il 31 dicembre 1993. Su questa vicenda si è detto e scritto tanto, e da oltre 26 anni purtroppo non si conosce più la verità. La giovane sparì dalla circolazione nel corso di un suo viaggio intorno al mondo, che l’aveva portata a mettere temporaneamente da parte gli studi. Dopo un percorso iniziato in centro-Sud America, Ylenia arrivò negli Stati Uniti. Dove già era stata molte altre volte assieme alla sua famiglia. Lì strinse contatti con un controverso personaggio, un certo Aleksander Masekela. Uno che già allora aveva una cattiva fama e che anche in seguito avrà a che fare con la giustizia per via di accuse di maltrattamenti, violenze sulle donne e consumo di sostanze stupefacenti.

Ylenia Carrisi, la verità è un mistero che dura da decenni

Lui è ancora in vita ma non ha mai dimostrato grande affidabilità per lo sviluppo delle indagini. C’era proprio Masekela con Ylenia il giorno in cui la giovane scomparve dalla loro camera d’albergo a New Orleans. Da lì sono sorte soltanto false piste e presunti avvistamenti, che però non hanno mai portato a niente di concreto. Non sappiamo che fine abbia fatto Ylenia, ma Romina Power ed i suoi figli sperano sempre che possa esserci un cambiamento improvviso. E che la loro Ylenia, che oggi avrebbe quasi 50 anni, possa spuntare di nuovo fuori.

