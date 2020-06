C’è una bambina scomparsa della quale non si sa nulla ormai da diverse ore. Le forze dell’ordine diffondono un comunicato urgente in proposito.

La polizia inglese ha diffuso un avviso urgente relativo alla scomparsa di una bambina di 9 anni. La piccola è sparita di casa nela giornata di domenica 31 maggio 2020 intorno a mezzogiorno ora locale, l’una del pomeriggio in Italia. La bambina scomparsa abita nella località di Polegate, nel distretto di Wealden, nella regione anglosassone dell’East Sussex. Il suo nome è Isabelle. Le forze dell’ordine locali fanno sapere che la piccola ha capelli rosso chiaro ed indossava un vestitino lungo prendisole con degli stivaletti marroni. Le autorità comunicano rilasciando dei comunicati sui propri canali sociali ufficiali, in particolare Twitter. Un ufficiale ha espresso grande preoccupazione nei confronti della bambina scomparsa, affermando come naturalmente anche la sua famiglia stia provando una forte apprensione. Attualmente la polizia sta raccogliendo alcune testimonianze da parte di residenti del posto. Inoltre sembra che ci possano essere dei filmati realizzati da alcune telecamere di sicurezza installate in strada. Le indagini in merito proseguono e si spera che possa esserci una buona notizia alla fine.

