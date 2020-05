Una bambina precipitata dalla finestra della sua cameretta finisce con lo schiantarsi al suo dopo una caduta dal terzo piano.

Una bambina è precipitata dalla sua cameretta compiendo un volo di oltre 12 metri. Alcuni vicini di casa hanno affermato alle forze dell’ordine che indagano sul caso di avere sentito un tonfo terribile.

La vicenda è avvenuta a Portsmouth, in Inghilterra, con la caduta avvenuta dal terzo piano. Sempre un testimone riferisce che ci sono stati due tonfi. La piccola ha colpito prima una cabina telefonica e poi l’asfalto. Senza la cabina ad attutire l’impatto, la bimba sarebbe certamente morta sul colpo. La piccola si chiama Lara Coleman e ha solamente 2 anni. Subito è arrivata una squadra di soccorritori che ha trasferito la bambina precipitata in elicottero al più attrezzato ospedale di Bedford. Lara versa in condizioni gravissime. Le autorità stanno indagando su quanto accaduto. Due adolescenti hanno assistito alla scena direttamente dalla strada e si sono trovati la piccina proprio davanti a loro, a qualche metro appena di distanza.

La madre ed il padre della bambina hanno anche un altro figlio, di 8 anni, che è stato posto subito al sicuro. Alcuni vicini hanno soccorso anche i genitori, i quali sono apparsi decisamente scossi per quanto successo. Questo porta a pensare che il tutto debba essere successo per via di una disgrazia. Magari un momento di disattenzione che ha portato la piccola a sporgersi dove non avrebbe dovuto. Le condizioni della bimba sono gravissime ed i medici stanno facendo di tutto allo scopo di salvarle la vita.

