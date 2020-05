Mara Venier, grave incidente prima di Domenica In: trauma cranico e frattura

Mara Venier, grave incidente prima di Domenica In: trauma cranico e frattura per la conduttrice che si è presentata in studio nonostante il dolore.

Una puntata molto particolare quella odierna di Domenica In. La padrona di casa Mara Venier infatti stamattina è stata vittima di un serio incidente domestico che l’ha vista cadere rovinosamente dalle scale.

E’ lei stessa a darne notizia pochi minuti prima dell’inizio della trasmissione sul suo profilo Instagram. “Ci provo andare in onda ….sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua ….penso frattura al piede ..una botta in testa!!!”.

Moltissimi i commenti di fan e colleghi increduli di fronte all’accaduto. Tanto sostegno per la Venier che stoicamente prova ad andare in onda pronta ad accogliere gli ospiti di oggi come Massimo Ranieri, Pierluigi Diaco e Morgan.