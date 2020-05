Mara Venier, il messaggio inaspettato: “Mia amata, io e te come nelle favole”. Non è suo marito a riservarle queste parole di vero amore, ma un altro uomo dello spettacolo.

La conduttrice di Domenica In è amata non solo dal suo immenso e fedele pubblico, ma anche da molti suoi colleghi che negli anni hanno potuto apprezzarne le doti non solo artistiche, ma anche umane come la schiettezza e la sincerità.

Tra questi senza dubbio ce n’è uno in particolare che ha un rapporto speciale con la Venier e lo dimostra anche nel suo ultimo messaggio riportato sul proprio profilo anche dalla stessa conduttrice veneziana.

Il messaggio d’amore per Mara Venier

Stiamo parlando di Pierluigi Diaco, pronto a tornare in tv con la nuova edizione di Io e te e autore di un messaggio davvero da brividi per Mara Venier.