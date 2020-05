Mara Venier senza parole, una donna le scrive: “Mi sento ogni giorno con tuo marito”.

Incredibile quanto accaduto in un vivace scambio di battute tra Mara Venier e una donna che le ha scritto commentando una sua foto su Instagram. Nella discussione son poi intervenute anche altre persone che hanno tutte preso le difese della conduttrice di Domenica In.

Tutto nasce da un post di Mara Venier che la ritraeva con il fotografo Gianluca Saragò. Esulando dal contenuto della foto il putiferio si è scatenato nei commenti.

Mara Venier e la donna che “parla” con suo marito tutti i giorni

Tra i commenti ne arriva uno molto particolare. Si tratta di una donna che scrive: “Buona sera Mara, un abbraccio da una sua fan da sempre. Durante questa pandemia, sono diventata amica di suo marito e ogni giorno siamo in contatto e ci teniamo compagnia. Non avrei mai pensato di cercare, ogni giorno un suo scritto a cui rispondere. Auguro ad entrambi una buona serata”.

La conduttrice di Domenica In risponde prontamente con grande classe: “Mi fa molto piacere”. Ma le fan non sono disposte a lasciar correre la cosa e fanno notare alla Venier quanto quel messaggio fosse inopportuno.

“Comunque “ogni giorno siamo in contatto” io non l’avrei scritto” scrive Annamaria. La signora amica del marito risponde: “Una delle tante😂 Mara è intelligente e non si pone problemi, anche perché, questa compagnia finirà presto, penso con l’inizio della terza fase, ma lo deciderà il sig. Nicola”.

Ma la polemica non si placa e una fan scrive: “Ma che gran signora che sei zia, nel non commentare una caduta di stile così pietosa”. E poi ancora: “Mara se fossi in te sarei un po più attenta che questa ti vuole rubare il marito”.