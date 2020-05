Al Bano furioso con Mara Venier per l’intervista a Domenica In: il retroscena

Al Bano furioso con Mara Venier per l’intervista a Domenica In: il...

Al Bano ha confidato al settimanale ‘Oggi’ di essersi arrabbiato con Mara Venier e con i produttori di ‘Domenica In’, ecco per quale motivo.

Domenica scorsa Al Bano ha compiuto 77 anni e Mara Venier per celebrarlo lo ha invitato come ospite a ‘Domenica In‘. I due si sono fatti una bella chiacchierata ricordando i passi più significativi della sua vita e della sua carriera e la discussione è stata intervallata da filmati di repertorio e servizi dedicati al cantante di Cellino San Marco.

Leggi anche ->Al Bano, dopo la gaffe sui dinosauri il cantante rilancia: “Esistono ancora?”

Se si eccettua la gaffe sui dinosauri che sarebbero stati uccisi dall’essere umano, l’intervista sembrava andata per il meglio. Mai in diretta era apparso che ci fosse stata una tensione o che qualcosa potesse aver dato fastidio all’artista. Eppure pare che prima della messa in onda uno scontro ci sia stato, per qualcosa che era stato proposto e che poi non è mai stato mostrato.

Leggi anche ->Clamorosa gaffe di Al Bano in diretta tv, urgente un ripasso di storia…

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Bano indispettito da Mara Venier per una poesia di Romina

I produttori del programma avevano chiesto a Romina Power un contributo per il compleanno dell’ex marito. La cantante allora aveva scritto per l’occasione una poesia che sarebbe stata letta in diretta. Al Bano, però, non ha gradito la sorpresa, visto che né i produttori né a conduttrice avevano chiesto un simile contributo alla sua attuale compagna Loredana Lecciso.

Infastidito per una gestione che avrebbe potuto alimentare ulteriori gossip sulla sua vita sentimentale, il cantante ha quindi impedito che la poesia venisse letta in diretta. L’artista di recente è stato molto duro contro i giornalisti, accusandoli di inventarsi dettagli e situazioni pur di speculare su di lui. Il retroscena di ‘Domenica In’ dimostra ancora una volta quanto sia deciso a mettere una parola fine ai pettegolezzi sulla sua vita privata.