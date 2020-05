Netflix, i nuovi documentari da vedere a giugno per viaggiare da casa

I documentari in arrivo su Netflix: le novità in arrivo sulla piattaforma streaming per il mese di giugno.

Sebbene sia ormai nel pieno la Fase 2 di convivenza con il Coronavirus, gli italiani la sera amano ancora stare a casa sul divano a riposarsi. La propria abitazione resta una capanna sicura in cui rifugiarsi e visto che ancora non si può viaggiare ecco che arrivano a darci una mano i documentari. Netflix ha da poco pubblicato il catalogo aggiornato del mese di giugno con tutte le novità sia per le serie tv che per i film e, ovviamente per i documentari. Arrivano così tanti titoli interessanti che meritano di essere visti!

I documentari da vedere su Netflix

Quali sono allora le novità previste per il mese di giugno su Netflix in tema di documentari?

La prima è sicuramente Tiger King una serie tv documentario di cui stanno parlando tutti, Trump compreso. Infatti il Presidente sta pensando se concedere la grazia o no al protagonista della serie Joe Exotic, attualmente in carcere con l’accusa di tentato omicidio dell’animalista Carole Basking. Il documentario inizia già con un sapore particolare insomma e nelle puntate racconta di tutti coloro che “collezionano” felini. Proprio come Joe Exotic che è il gestore di uno zoo dove si coccolano i cuccioli di tigri e altri grandi felini selvaggi.

Tra gli altri appuntamenti sicuramente sarà interessante vedere la serie intitolata Il nostro Pianeta. A realizzarla gli stessi che hanno dato vita alla premiata serie Pianeta Terra. Andremo così alla scoperta di tutti gli habitat del mondo, in un viaggio epico e meraviglioso tra gli abissi dell’Oceano e gli sconfinati paesaggi africani.

Sulla stessa linea poi vedremo anche su Netflix da giugno una serie di documentari intitolati “Notte sul Pianeta Terra” che raccontano in diversi appuntamenti la meraviglia della nostra Madre Terra da un punto di vista unico, la notte.

Per i più avventurosi poi, spazio anche alla serie «Into the Inferno» il documenario firmato da Werner Herzog che si è lanciato in prima persona in uno straordinario viaggio insieme al vulcanologo Clive Oppenheimer per esplorare e scoprire alcuni dei vulcani più famosi del mondo in un viaggio tra località spesso sconosciute.