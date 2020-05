Francesca Cipriani, il dramma della showgirl: “Mi picchiava”

La showgirl Francesca Cipriani nel 2014 denunciò il suo fidanzato dell’epoca mostrando le foto delle percosse, il suo dramma: “Mi picchiava”.

Sarà protagonista della replica di Ciao Darwin in onda questa sera la showgirl Francesca Cipriani, classe 1984. La donna – intervistata da ‘Diva e donna’ di recente – ha confessato: “Ormai è da tempo che sono pronta ad avere un compagno e un figlio!”. Purtroppo i suoi precedenti sentimentali non sono stati dei migliori.

Infatti, qualche anno fa, aveva denunciato il suo ex dell’epoca, un tronista di Uomini e Donne e imprenditore, sostenendo di aver subito violenza da lui. I fatti risalgono alla Pasqua del 2014 e la showgirl postò anche le foto del suo volto pieno di lividi.

Francesca Cipriani, che è seguitissima su Instagram, con oltre un milione di follower, raccontò: “Altro che gelosia e malore, sono stata picchiata, anzi mi voleva proprio uccidere”. La violenza si era consumata in un appartamento a Saletto, in provincia di Padova. L’uomo venne denunciato per stalking e lesioni, lei dovette ricorrere alle cure mediche.

Un episodio che fa parte del passato, ma che resta una ferita aperta per la showgirl, che confessa di aver un sogno nel cassetto: “Vorrei partecipare al ‘Grande Fratello Vip’. Il mio esordio è stato nel 2006 proprio al Grande Fratello, ero una ragazzina e vorrei davvero vedere che sensazione sarebbe sedersi ancora in quel confessionale. Poi sono convinta che il primo amore non si scorda mai”.