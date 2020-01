Conosciamo meglio Francesca Cipriani: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del personaggio televisivo italiano

Francesca Cipriani nasce a Popoli il 3 luglio 19884. Cresce a Sulmona, e fa il suo debutto in tv nel 2005, quando è conduttrice e inviata del telegiornale di Onda TV, emittente locale della Valle Peligna. Nel 2006 partecipa come concorrente alla sesta edizione del reality show Grande Fratello. Poi è stata conduttrice della rubrica settimanale Show Television di Sky. Nel 2008 è stata co-conduttrice di Qui studio a voi stadio, programma sportivo dell’emittente locale Telelombardia, partecipando al film Finalmente a casa, alla sitcom di Rai 2 Piloti e alla sitcom di Italia 1 Medici miei. Nell’autunno 2009 prende parte come inviata al programma di Canale 5 Domenica Cinque di Barbara d’Urso. Nella primavera 2010, poco dopo aver debuttato nel cinema col film Un neomelodico presidente, vince in coppia con Federico Bianco il reality show di Italia 1 La pupa e il secchione – Il ritorno.

Successivamente affianca Enrico Papi nella conduzione del game show Trasformat. Successivamente passa a Canale 5 e partecipa come inviata al programma Kalispéra! di Alfonso Signorini. Nel 2014 è diventata una delle inviate di Mattino Cinque, mentre tra il 2015 e il 2016 è tra gli ospiti fissi del Grand Hotel Chiambretti di Piero Chiambretti. Nel 2018 è tra i concorrenti della tredicesima edizione del reality show L’isola dei famosi, su Canale 5. Ha realizzato tre calendari sexy: il primo nel 2007 per Show Television, il secondo nel 2010 per il programma di Italia 1 Mitici ’80, e il terzo nel 2015 per la rivista Eva Tremila.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Francesca Cipriani: vita privata

In passato la Cipriani è stata fidanzata per sei anni con un ragazzo di nome Simone, lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Attualmente è felicemente single come ha svelato a Bollicine Vip: “Girando in rete mi sono accorta di essere felicemente fidanzata ed innamorata, peccato che non ne ero neanche a conoscenza. Il principe azzurro non si cerca. Credo nell’amore e nella famiglia”. Possiede un account Instagram dove vanta circa un milione di follower.