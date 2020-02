Francesca Cipriani, la rabbia per Valeria Marini: cos’è successo

Francesca Cipriani racconta finalmente del suo passato complicato con Valeria Marini e del perché le due hanno litigato in numerose occasioni.

Francesca Cipriani e Valeria Marini hanno un passato davvero complicato. Ci sono state molte liti e pianti tra le due, che si sono chiarite soltanto quando erano concorrenti a L’Isola dei Famosi e a Domenica Live. Non sembra però che la Marini abbia davvero perdonato la Cipriani, così ha raccontato la bionda a Pomeriggio 5.

“Antonella avrà sbagliato ad alzare le mani, ma Valeria non è un’amica delle donne. Adesso racconto una cosa successa a me poco tempo fa. Un mese fa eravamo a Napoli ad un evento. Lei non è scesa dalla macchina fino a che io non sono andata via e non ha voluto fare le foto con me. Lo ripeteva a tutti, che non voleva farsi vedere con me. Ho chiesto anche all’organizzatore. Eravamo ospiti insieme allo stesso evento. Quando ci siamo incrociate, ci siamo passate a pochi centimetri di distanza, lei non mi ha salutata. I fotografi volevano che facessimo le foto insieme e lei ha proprio detto ‘assolutamente non con lei‘. A me dispiace tanto, perché a L’Isola dei Famosi ci eravamo riappacificate, lei diceva che era mia amica e amica di tutte le donne. Io credevo a questa pace. Ma forse era una pace non veritiera, sono rimasta molto, molto male“, così ha raccontato Francesca Cipriani a Pomeriggio 5.

In molti speculano che Alfonso Signorini possa far entrare Francesca nella casa del Grande Fratello Vip, non per creare l’occasione per un confronto, ma per farla entrare come concorrente. Soprattutto visto che Antonella Elia abbandonerà il programma al primo televoto, Valeria Marini avrebbe bisogno di una nuova ‘nemica‘.

