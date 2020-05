È Alba Parietti questa volta a far parlare di sé. La sua foto in bikini pubblicata oggi su Instagram è un dolce invito all’amor proprio. Scopriamolo insieme.

È arrivata per tutti la tanto attesa prova costume. Anche per la famosa Alba Parietti è il momento di fare i conti con il suo fisico. È il suo post su Instagram in merito all’argomento ad avere attirato l’attenzione del web. Sembrerebbe infatti che la donna abbia postato una foto sul social del momento che la ritrae in bikini. L’autoscatto mostra Alba nel suo bagno, in posa. Il costume color pesca le calza a pennello. Ad accompagnare l’autoscatto, fatto con il cellulare, è una dolce descrizione. Scopriamola insieme.

“Adoro questo momento in cui finalmente ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti.” scrive la donna sul social. Si mostra infatti fiera del suo fisico, ridendo in faccia all’età. È un messaggio importante il suo, quello di accettare sé stessi nonostante il trascorrere del tempo. “Anche questo mi fa sentire tremendamente viva“, continua Alba, dimostrandosi pronta ad accettare ogni critica. I suoi follower però la incoraggiano e la ringraziano: poche critiche e tanti complimenti. La nostra Alba forever young ha stavolta fatto breccia nel cuore dei suoi fan.



Alba Parietti e l’invito all’amor proprio: le toccanti parole su Instagram

“Sono infantile e ho “un’età certa” non “una certa età” ” scrive la donna su Instagram. La foto pubblicata la ritrae in bikini, pronta ad esibire il suo fisico di fonte al web. “E l’anno prossimo saranno fieramente 60…Li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno” si legge come prima frase sotto l’autoscatto. Proprio così, il prossimo anno Alba compierà ben 60 anni. Di fronte al suo invito all’amor proprio non si può fare a meno di sorridere. “Se qualcuno pensa che per me l’età sia un’offesa o un deterrente si sbaglia, sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti.”

